Şarkışla'da Muhsin Yazıcıoğlu Camisi'ne ultraviyole dezenfektan cihazı yerleştirildi - SİVAS

İbadet için camiye gelen vatandaşlar, ellerini, üzerilerinde bulunan cüzdan, telefon ve anahtar gibi metal cisimleri dezenfekte ederek içeri giriyor.Muhsin Yazıcıoğlu Camii imamı Muammer Ceyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cami cemaatinin sağlığını önemsediklerini söyledi.Cihazın cami derneği tarafından satın alındığını belirten Ceyhan, dezenfektan cihazının alınmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.Koronavirüsten biran önce kurtulmak için dua eden Ceyhan, cihazın içerisine yerleştirilen 5 litrelik dezenfektanın ortalama 5-6 bin kişiyi dezenfekte ettiğini ifade etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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