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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şarköy sahilinde cansız beden bulundu

        Tekirdağ Şarköy sahilinde cansız beden bulundu

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi sahilinde cansız beden bulundu. Ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 18:14 Güncelleme: 28.11.2023 - 18:14
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        Şarköy sahilinde cansız beden bulundu
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Belediye Halk Plajı'nda yürüyüş yapanlar, deniz kıyısında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğe ait cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de bölgedeki gemiler ile temasa geçip, düşen kişi olup olmadığını araştırmaya başladı. Polis de ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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