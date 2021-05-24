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Sarp Akkaya kimdir? Sarp Akkaya kaç yaşında?

Show TV’nin fenomen dizisi, Ay Yapım imzalı ‘Çukur’un büyük finaline son 3 bölüm kala oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Başarılı oyuncu Sarp Akkaya, dizinin yeni bölümünde Cumali Amca’nın son kozu olarak gördüğü Şahram karakteriyle seyircinin karşısına çıkacak. Sarp Akkaya kimdir? Sarp Akkaya kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Sarp Akkaya kimdir? Sarp Akkaya kaç yaşında?

Çukurun oyuncu kadrosuna Sarp Akkaya dahil oldu. Koçovalı Kardeşler’in Amca’ya karşı verdiği büyük savaşta çok önemli bir yere sahip olan Şahram’a hayat verecek Akkaya, dün ilk sahnesi için sete çıktı. Ünlü oyuncunun canlandırdığı Şahram karakterinin final öncesi Çukur’da dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merakla bekleniyor.

SARP AKKAYA KİMDİR?

Sarp Akkaya (d. 13 Mayıs 1980, İstanbul) Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

İlk kez Bizim Aile dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Sarp Akkaya, 2001 yılında M.S.Ü. Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olup Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu’nun “Kaos” ve “Sonra” ardından Alchera Tiyatro Topluluğu’nun “6. Gün” ve “Devenin Hörgücü Yamuk Olur” isimli tiyatro oyunlarında oynadı.

"Albay Kuş" ta oynadığı oyunlar arasındadır. Daha sonraları Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide canlandırdığı Servet karakteriyle tanındı, ondan sonra Ezel adlı dizide canlandırdığı Tevfik karakteri ile büyük çıkış yakaladı. Suskunlar adlı dizide Murat Yıldırım ile başrolleri paylaşmış ve bu dizide Sarı karakterini canlandırmıştır.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde ise Atmaca karakterini canlandırdı. Atv'de yayınlanan Racon adlı dizide oynamış ve başrolü Mehmet Aslantuğ ile paylaşmıştır. Sarp Akkaya oyuncu Esra Akkaya'nın kardeşidir. Ayrıca ikizi olan Kaya Akkaya da kendisi gibi oyuncudur. Aynı zamanda seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. 2010 yılında kardeşleriyle beraber AKKAdemi Tiyatro'yu kurmuşlardır.

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