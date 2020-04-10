HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Saruhan Hünel, Kuzguncuk'taki bir markette alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Rol aldığı dizinin koronavirüs sebebiyle araya girdiğini belirten Hünel, maskesi ve eldiveniyle aldığı tedbirlerle dikkat çekti.

Hünel, konuyla ilgili, "Tedbir bizden, takdir Allah'tandır' derler. Bu geçtiğimiz zor günleri anlatan en iyi cümle. Market alışverişi haricinde dışarı çıkmıyorum" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!