Saruhan Hünel yeni yaşını kutladı

Giriş: 09.01.2019 - 08:17 | Güncelleme:  

Ekranların yakışıklı aktörü Saruhan Hünel, 49. yaş gününü önceki akşam verdiği bir davet ile kutladı. Birçok sanatçı dostunun katıldığı doğum günü kutlamasında dikkat çeken isim ise kardeşi Aslı Hünel oldu

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ekranların yakışıklı aktörü Saruhan Hünel, 49. yaş gününü önceki akşam verdiği bir davet ile kutladı. Uzun süredir küs olan Saruhan Hünel, kardeşi Aslı Hünel ile geçtiğimiz günlerde barışmıştı. Tekrar bir arada olan abi-kardeş, pastanın mumlarını beraber üfledi. 

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    Saruhan Hünel, pastasını kardeşi Aslı Hünel ve eşi Savaş Yurtsever'e kendi elleriyle yedirmesi ise dikkatlerden kaçmadı. 

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    Doğum gününün bir diğer sürprizi ise mekan sahibi Burak Özdemir'den geldi. Saruhan Hünel'e sürpriz olarak etten bir pasta hazırlatan Özdemir'in bu sürprizi karşısında yakışıklı oyuncu şaşkınlığını gizleyemedi.

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