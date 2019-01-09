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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ekranların yakışıklı aktörü Saruhan Hünel, 49. yaş gününü önceki akşam verdiği bir davet ile kutladı. Uzun süredir küs olan Saruhan Hünel, kardeşi Aslı Hünel ile geçtiğimiz günlerde barışmıştı. Tekrar bir arada olan abi-kardeş, pastanın mumlarını beraber üfledi.