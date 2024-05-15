Sarunas Jasikevicius: Berlin'e kupayı kazanmaya gidiyoruz

Fenerbahçe Beko'nun genel menajeri Derya Yannier, başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve oyuncularından Nigel Hayes-Davis ile Nick Calathes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BAZEN CESUR KARARLAR ALMAK GEREKEBİLİYOR"

Sezon ortasında yaptıkları antrenör değişikliği ile ilgili görüşlerini aktaran Derya Yannier, şunları kaydetti:

"Jasikevicius'u getirirken yaşadığımız 10 günlük süreç, operasyon anlamında zorlandığımız bir süreçti. Itoudis ile yola başlamıştık. Ona da emekleri için teşekkür ederim. Bu kadronun kurulmasında emeği büyük. Bazen cesur kararlar almak gerekebiliyor. Biz de yeni koçun gelmesi gerektiğini düşündük. Yönetim de bu kararımızın arkasında durdu. Hocayla iletişime geçtik. Günün sonunda kendisiyle ortak bir karara vardık. Çok şükür işler istediğimiz gibi bitti. Ana hedeflerimizden birine ulaştık. Bundan sonra THY Avrupa Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu kazanmak istiyoruz. İnşallah bu pozitif atmosfer devam eder."

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Play-off'ta üstünlük sağladıkları Monaco maçlarına değinen Yannier, "5. maçta biz kazanacağız gibi hissetmiştik. İstanbul'a saha avantajı ile dönmek büyük bir artıydı. İlk maçtaki atmosfer, Avrupa'da konuşuldu. Burada bitirmek istedik ama Monaco da deplasmanda maç kazanabilen bir takım. Bize ters gelebilecek özellikleri vardı. Onlara karşı oynayacağımız her maçın zor olacağını biliyorduk. Keşke taraftarımızın önünde bitirebilseydik. O gün nasip olmadı ama kaybettikten sonra da eşleşme için negatif düşüncelerimiz yoktu. Deplasmanda kazanabileceğimizi biliyorduk. Onlar da kazanabilirdi. Biraz şans faktörü de devreye girdi. Bu seviyelerde küçük detaylar sonucu etkileyebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nick Calathes ile ilgili sezon başında farklı planlarının olduğunu belirten Yannier, "Calathes ile yaz boyunca konuştuk. Şartlardan dolayı takımda kaldı. Calathes, hayatımda gördüğüm en profesyonel sporculardan biri. Her şeyi çok şeffaf bir şekilde bizimle konuşuyordu. Calathes'in Barcelona'dan ayrılış şeklinden dolayı Jasikevicius geldikten sonra ayrı bir potansiyel problem çıkmıştı. Jasikevicius geldikten sonra Nigel Hayes-Davis ve Nick Calathes, koça çok güzel bir şekilde yaklaştı." diye konuştu.

Dörtlü Final'in çok çekişmeli geçeceğini aktaran Yannier, "İlk rakibimiz Panathinaikos. Onlara da saygı duymak lazım. Yeni bir projeleri var ve başlarında Türk antrenör var. Ergin Ataman'ı da tebrik etmek lazım. Onlara karşı bir kez galip geldik ve bir kez de mağlup olduk. Bu eşleşmede şanslı olan taraf olduğumuzu düşünüyoruz. Umarım tamamen basketbolun konuşulduğu bir maç olur. Bu kupayı diğer 3 takım kadar biz de kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.