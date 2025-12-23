Habertürk
        Sarunas Jasikevicius: Karakter ortaya koyarak maçları kazanıyoruz

        Sarunas Jasikevicius: Karakter ortaya koyarak maçları kazanıyoruz

        Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 18. haftasında ağırladığı İspanya ekibi Barcelona'yı 72-71 mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, karakter ortaya koyarak maçı kazandıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 23:51 Güncelleme: 23.12.2025 - 23:51
        "Karakter ortaya koyarak maçları kazanıyoruz"
        Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 18. haftasında İspanyol devi Barcelona'yı 72-71 yendikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

        Litvanyalı başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "KARAKTER ORTAYA KOYARAK MAÇLARI KAZANIYORUZ"

        Galibiyetten dolayı oyuncuları ve taraftarı tebrik eden Jasikevicius, "Her maçta ortaya koyduğumuz karakterden bahsediyoruz. Bu, maçları kazanmamızı sağlıyor. Yeni oyuncularımızdan daha fazlasını almayı bekliyoruz. Harika bir basketbol oynamıyoruz ama bunu da anlıyorum. Henüz aralık ayının başındayız. Karakter ortaya koyarak maçları kazanmayı başarıyoruz. Savunmada EuroLeague'in en iyi takımlarından biriyiz. Çok iyi oynayarak kazanmıyoruz. Henüz birbirimizi iyi anlamıyoruz. Bazı önemli parçalardan da yoksunuz. Savunma bizim için çok kritik. Bunun üstüne nasıl çıkabiliriz, bunu görmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        "9 GÜNDE 5 MAÇ OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

        Avrupa Ligi'nde bu sezonun zor geçtiğini vurgulayan Sarunas Jasikevicius, "20 takım var ve daha fazla maç oynuyoruz. Kesinlikle oyuncuları çok zorluyoruz. Onlara çok yükleniyoruz. Avrupa basketbolunun düşünmesi gereken şeyler var. 9 günde 5 maç oynamak kolay değil. Oyuncular zor durumda kalıyorlar. Bu sezon bu formatla devam edeceğiz ama gelecek sezon neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Bu sezonki durumun zor bir resim olduğunu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

        Son olarak sakat oyuncular hakkında da bilgi veren Litvanyalı çalıştırıcı, "Wilbekin'in parkede antrenmanlara başlaması için birkaç güne ihtiyacı var. Doktorla konuşacağız. Jantunen'in de daha birkaç günü var. Onuralp ise yaklaşık 2 hafta sonra bizimle idmanlara başlayacak." diye konuştu.

