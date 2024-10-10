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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Sarunas Jasikevicius: Savaşçı bir ruh ortaya koyduk - Basketbol Haberleri

        Sarunas Jasikevicius: LeBron James ile ilgileniyoruz

        Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY EuroLeague'in 2. hafta maçında Anadolu Efes'i 83-78 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 23:41 Güncelleme: 11.10.2024 - 00:27
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        "LeBron James ile ilgileniyoruz"
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        Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk olduğu Anadolu Efes'i 83-78 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, savunmada çok iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

        Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Litvanyalı çalıştırıcı, "Takımı ve taraftarı tebrik ediyorum. Maça çok iyi bir mantaliteyle başladık. Savaşçı bir ruh ortaya koyduk. Çok güzel savunma yaptık. Yeni bir takımız. Kazanarak ve kaybederek öğrenmek gerek. Aslında çok güzel bir galibiyet değildi. Bunlardan ders almamız gerekiyor. Pota altında daha iyi olmamız gerekiyor. Bu galibiyette 3 sayılık atışlar bize çok yardımcı oldu." diye konuştu.

        Jasikevicius, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Scottie Wilbekin'in yerine transfer yapıp yapmayacaklarına ilişkin bir soruyu esprili bir şekilde yanıtlayarak, "LeBron James ile ilgileniyoruz. Los Angeles Lakers'la kontratı olduğundan dolayı gelemeyeceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

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