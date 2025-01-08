Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Sarunas Jasikevicius'tan ALBA Berlin sözleri! - Basketbol Haberleri

        Sarunas Jasikevicius'tan ALBA Berlin sözleri!

        THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın ALBA Berlin'i konuk edecek Fenerbahçe Beko'nun başantrenör Sarunas Jasikevicius, Alman ekibin kendi liginde aldığı Bayern galibiyetinin önemine dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:30 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jasikevicius'tan ALBA Berlin sözleri!
        ABONE OL

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan Litvanyalı çalıştırıcı, rakibin geçiş oyunlarına dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

        Rakibin topsuz perdelemelerine konsantre olmaları gerektiğini ifade eden Jasikevicius, "ALBA Berlin'in kendi ligindeki Bayern galibiyeti, onlar için büyük bir geri dönüş oldu. Her zaman olduğu gibi, Alba’ya karşı en önemli noktalar geçiş hücumu savunmaları ile hareketli oyunlarına odaklanmak ve hücumlarda daha çok topsuz perdelemelerine dikkat etmek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        GUDURIC: MAÇI KAZANIP EVİMİZİ KORUMALIYIZ

        Sarı-lacivertli takımın önemli isimlerinden Marko Guduric de ALBA Berlin'in koşmayı seven bir takım olduğunun altını çizdi.

        Alman ekibinin hücumda topu iyi paylaştığına dikkati çeken Guduric, şunları söyledi:

        "Onlara karşı yapmamız gereken, geçen maçtaki performansımızı göstermeye çalışmak, kendi oyunumuza, savunmamıza odaklanmak ve en önemlisi maçı kazanıp evimizi korumak olmalı."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bıçakla kovaladığı eşi 2. kattan atlamıştı! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        Bıçakla kovaladığı eşi 2. kattan atlamıştı! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        İran'ın başkenti taşınacak
        İran'ın başkenti taşınacak
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        "Enflasyon dolandırıcılığı artırdı"
        "Enflasyon dolandırıcılığı artırdı"
        Motosikletle geldiler, 1 kişiyi öldürdüler!
        Motosikletle geldiler, 1 kişiyi öldürdüler!
        Tutuklandılar
        Tutuklandılar
        Japonya'nın soyunun tükeneceği yıl hesaplandı
        Japonya'nın soyunun tükeneceği yıl hesaplandı
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        2 PTT çalışanını öldürmüştü! Bu nasıl vahşet? 14 kurşun!
        2 PTT çalışanını öldürmüştü! Bu nasıl vahşet? 14 kurşun!
        F.Bahçe'den stoper harekatı!
        F.Bahçe'den stoper harekatı!
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        O gelenek turistlerin ilgisini çekiyor!
        O gelenek turistlerin ilgisini çekiyor!
        SGK'dan yemek kartı açıklaması
        SGK'dan yemek kartı açıklaması
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        İngiliz marka Türkiye'ye geliyor
        İngiliz marka Türkiye'ye geliyor
        Fare zehri buharlaşmasında 3. çocuk da öldü!
        Fare zehri buharlaşmasında 3. çocuk da öldü!