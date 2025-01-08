Sarunas Jasikevicius'tan ALBA Berlin sözleri!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan Litvanyalı çalıştırıcı, rakibin geçiş oyunlarına dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Rakibin topsuz perdelemelerine konsantre olmaları gerektiğini ifade eden Jasikevicius, "ALBA Berlin'in kendi ligindeki Bayern galibiyeti, onlar için büyük bir geri dönüş oldu. Her zaman olduğu gibi, Alba’ya karşı en önemli noktalar geçiş hücumu savunmaları ile hareketli oyunlarına odaklanmak ve hücumlarda daha çok topsuz perdelemelerine dikkat etmek olacak." değerlendirmesinde bulundu.