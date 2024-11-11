Sarunas Jasikevicius'tan taraftara mesaj!

THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın Bayern Münih'i konuk edecek Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, savunmaya odaklanmaları gerektiğini dile getirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yarın oynanacak müsabaka öncesinde değerlendirmelerde bulunan Litvanyalı çalıştırıcı, Bayern Münih'in çok iyi basketbol oynadığını belirterek, şunları söyledi:

"Ofansif olarak Edwards, Napier, Obst ve Weiler-Babb ile müthiş bir guard rotasyonları var. Ayrıca uzunları da rollerini çok iyi anlıyor. Voigtmann ve Booker dışarı çıkarak şut atabiliyorlar, bu da savunmayı gerçekten zorlaştırıyor. Bu yüzden savunmaya odaklanmamız ve neden vazgeçip vazgeçemeyeceğimizi anlamaya çalışmamız gerekiyor."