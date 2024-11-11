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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Sarunas Jasikevicius'tan taraftara mesaj! - Basketbol Haberleri

        Sarunas Jasikevicius'tan taraftara mesaj!

        Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'de Bayern Münih'i konuk edecekleri maç öncesinde konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 16:30 Güncelleme: 11.11.2024 - 16:30
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        Jasikevicius'tan taraftara mesaj!
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        THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın Bayern Münih'i konuk edecek Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, savunmaya odaklanmaları gerektiğini dile getirdi.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yarın oynanacak müsabaka öncesinde değerlendirmelerde bulunan Litvanyalı çalıştırıcı, Bayern Münih'in çok iyi basketbol oynadığını belirterek, şunları söyledi:

        "Ofansif olarak Edwards, Napier, Obst ve Weiler-Babb ile müthiş bir guard rotasyonları var. Ayrıca uzunları da rollerini çok iyi anlıyor. Voigtmann ve Booker dışarı çıkarak şut atabiliyorlar, bu da savunmayı gerçekten zorlaştırıyor. Bu yüzden savunmaya odaklanmamız ve neden vazgeçip vazgeçemeyeceğimizi anlamaya çalışmamız gerekiyor."

        Bayern Münih müsabakasını değerlendiren basketbolcu Arturs Zagars ise iki maç arasında hazırlanmak için fazla zamanlarının olmadığını vurgulayarak "Onlar iyi bir takım. Arka arkaya 5 galibiyetleri var. Harika bir guard ikilisi ve yedekleri var. İstatistiksel olarak özellikle geçiş hücumlarında ve bire birlerde çok iyiler. Dribling üstü şutlarda başarı sağlayan isimleri var. Sadece oyun planımızı uygulamaya çalışmalıyız. Taraftarlarımıza mesajım; lütfen her zamanki gibi enerjilerini getirsinler. Bu kesinlikle bize yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

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