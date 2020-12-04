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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları haberimizde yer alıyor.

SASA Polyester Sanayi A.Ş. (IS:SASA) hisseleri 9,99% veya 1,700 yükselerek 18,710 seviyesi ile tüm zamanların en yükseğine çıktı. Bera Holding A.Ş. (IS:BERA) hisseleri 9,93% veya 1,330 değer kazanarak 14,720 seviyesi ile tüm zamanların en yükseğine çıktı. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (IS:PETKM) hisseleri 8,92% veya 0,380 artışla 4,640 seviyesi ile 52 haftanın en yükseğine çıktı.

BORSADA EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER