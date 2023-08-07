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        Haberler İş-Yaşam SASA ikinci çeyrekte 3.2 milyar TL zarar açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        SASA ikinci çeyrekte 3.2 milyar TL zarar açıkladı

        SASA 2023 ikinci çeyrekte 3.2 milyar TL zarar açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 13:17
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        SASA ikinci çeyrekte 3.2 milyar TL zarar açıkladı
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        Sasa Polyester (SASA) 2023 yılı 2. çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre firma 2. çeyrekte 3.2 milyar TL zarar açıkladı. Böylece firmanın 2023'ün ilk yarısındaki zararı 704.1 milyon lira oldu.

        SASA 2022'nin ilk çeyreğinde 3.2 milyar TL, ilk yarısında ise 5.6 milyar TL net kâr açıklamıştı.

        2023'ün ikinci çeyreğinde SASA'nın gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.1'lik düşüşle 7.5 milyar lira oldu.

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