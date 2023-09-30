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MATT DAMON - IQ 160

Matt Damon Harvard Üniversitesi'nde İngilizce okudu ancak mezun olmadı. Oyunlar yazmayı seviyordu ve oyuncu olacağını biliyordu. Bir defasında ödevi için tek perdelik bir oyun yerine 3 perdelik bir film yazdı.