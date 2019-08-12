Şaşkın Damat filmi konusu ne? Şaşkın Damat oyuncuları kimler soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı Şaşkın Damat, patronunun yeğenine aşık olan bahçıvan Apti'nin komik öyküsünü anlatıyor. Şaşkın Damat filminden ayrıntılar haberimizde.

ŞAŞKIN DAMAT FİLMİ KONUSU

Genç bir kız olan Serpil, zengin amcası sayesinde rahat bir hayat yaşar. Serpil, sırf amcası Süleyman Bey’den para alabilmek için sık sık onu ziyaret eder ve kendisini olduğundan farklı gösterir. Amcası onun sakin bir yaşam sürdüğünü düşünse de Serpil ve ailesi uçarı bir hayat yaşamaktadır. Fakat bir gün amcası arkasından dönen işlerin hepsini öğrenir. Yeğenine büyük bir ders vermek isteyen Süleyman Bey, Serpil’i mirasından men etmekle tehdit eder. Mirasından yoksun bırakmamak içinse tek bir şartı vardır bahçıvan Apti ile evlenmesi gerekir. Saf bir adam olan Apti, Serpil’e hayranlık duymaktadır. Yapacak bir şeyi olmayan Serpil istemese de mirastan vazgeçmemek için Apti ile evlenmeyi kabul eder. Apti ve ailesi ile tatile çıkan Serpil burada gönlünü zengin bir iş adamına kaptırınca işler karışır. Serpil herkesten bu evliliği gizlemeye kararlıdır fakat bu durum sandığı kadar kolay olmayacaktır.

ŞAŞKIN DAMAT OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Zeki Ökten'in oturduğu Şaşkın Damat'ın oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Meral Zeren, Bülent Kayabaş