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Godiva ve McVitie'nin sahibi olan Yıldız Holding'in bazı varlıklarını satarak koronavirüs pandemisini nedeniyle artan gıda talebine yönelik bir planı hayata geçireceği iddia edildi.

Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı habere göre, donmuş gıda birimi Kerevitaş ve United Biscuits altındaki Jacob's şirketini satma planını askıya aldı Öte yandan, İstanbul merkezli üretici gıda üretimi dışındaki faaliyetlerden yatırımcı ilgisine göre çıkmaya çalışacak.

Kerevitaş'tan aralık ayında yapılan açıklamada opsiyonların değerlendirilmesi için Morgan Stanley ile çalışılacağı ve Jacob's'ı elden çıkarmak için de Oppenheimer'e yetki verildiği açıklanmıştı. Holdingin madencilik ve tuğla alanındaki Kumas Manyezit'in satışı için de Rekabet Kurulu'nun onayı bekleniyor.

Ancak, Yaklaşık 6.5 milyar dolarlık krediyi 2018 yılında yapılandıran Murat Ülker yönetimindeki dünyanın en büyük 3. bisküvi üreticisi pandemi nedeniyle gıdaya artan talebi avantaja çevirmeyi ve satışlarını yüzde 10'un artırmayı planlıyor.

Yurtdışı satışları sayesinde, bankalara 600 milyon dolarlık nakden erken ödeme yapan ve sendikasyonun vadesini uzatan Yıldız Holding, böylelikle 2.6 milyar dolarlık geri ödeme gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Varlık stratejisi değişikliğine dair herhangi bir yorum yapmayan şirket Bloomberg'e yaptığı yazılı açıklamada, pandemi nedeniyle oluşan olağanüstü koşullara rağmen yılın ilk yarısında sergilenen güçlü performansa dikkat çekti.

2008 ve 2016 yılları arasında Godiva, United Biscuits, DeMet's gibi şirket satın almaları için 4.3 milyar dolar ödeyen Yıldız Holding borç yapılandırması anlaşmasını müteakip Godiva'nın Asya-PAsifik birimini 1.3 milyar dolar karşılığında perakende haklarını korumak suretiyle Kuzey Asyalı bir fona devretmişti.