Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları

Irak'ın en büyük kentlerinden biri olan Musul'un DAEŞ terör örgütünün kurtarılmasının üzerinden bir yıl geçti. Hem DAEŞ'in saldırıları, hem de kurtarma operasyonlarındaki hava saldırıları nedeniyle yerle bir olan kent devasa bir enkazı andırıyor. Musul'un yaşadığı değişimi aynı noktada çekilmiş fotoğraflar gözler önüne seriyor. İşte savaş öncesi ve sonrasında aynı noktada çekilmiş Musul fotoğrafları...