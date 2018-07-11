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Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları

11.07.2018 - 12:53 | Güncelleme:

Irak'ın en büyük kentlerinden biri olan Musul'un DAEŞ terör örgütünün kurtarılmasının üzerinden bir yıl geçti. Hem DAEŞ'in saldırıları, hem de kurtarma operasyonlarındaki hava saldırıları nedeniyle yerle bir olan kent devasa bir enkazı andırıyor. Musul'un yaşadığı değişimi aynı noktada çekilmiş fotoğraflar gözler önüne seriyor. İşte savaş öncesi ve sonrasında aynı noktada çekilmiş Musul fotoğrafları...

  • 1 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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    9 Temmuz 2017'de Musul DAEŞ'ten temizlendi, kentin kontrolünün yeniden Irak güçlerine geçtiği haberi geldi. 

  • 2 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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    Ama Irak'ın kontrolüne geçen kent artık eskisi gibi değildi. Musul'un cıvıl cıvıl sokaklarından geriye bir harabe kalmıştı. 

  • 3 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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    Habertürk'te yer alan habere göre operasyonun tamamlanmasının üzerinden geçen bir yılda Musul için değişen bir şey olmadı. Evler, yollar hala yıkık dökük. Musul sokakları kıyamet filmlerini hatırlatıyor. 

  • 4 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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    Musul'un yaşadığı değişimi öncesi-sonrası fotoğraflar gözler önüne seriyor. İşte savaş öncesi ve sonrasında aynı noktada çekilmiş Musul fotoğrafları...

  • 5 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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    Savaş öncesi Musul - Kasım 2015

  • 6 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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    Savaş sonrası Musul - Temmuz 2017

  • 7 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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    Savaş öncesi Musul - Kasım 2015

  • 8 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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    Savaş sonrası Musul - Temmuz 2017

  • 9 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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    Savaş öncesi Musul - Kasım 2015

  • 10 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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    Savaş sonrası Musul - Temmuz 2017

  • 11 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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    Savaş öncesi Musul - Kasım 2015

  • 12 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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    Savaş sonrası Musul - Temmuz 2017

  • 13 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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    Savaş öncesi Musul - Kasım 2015

  • 14 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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    Savaş sonrası Musul - Temmuz 2017

  • 15 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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    MUSUL'UN GEÇMİŞTE KAYDEDİLEN FOTOĞRAFLARI...

    Musul merkezi, 1932

  • 16 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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    Pazarda salatalık satan kadınlar, 1932

  • 17 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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    Şehir manzarası, 1932 

  • 18 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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    Pazarda erkekler kameralara gülümserken, 1932

  • 19 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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    Halı yıkayan kadınlar, 1932

  • 20 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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    İnsanlar evlerinin önünde poz veriyor. Yıl 1932 

  • 21 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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    Ayakkabı pazarı, 1932

  • 22 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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    MUSUL'DAN SAVAŞ SONRASI KARELER

  • 23 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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  • 24 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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  • 25 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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  • 26 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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  • 27 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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  • 28 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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  • 29 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
    29 | 54
  • 30 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
    30 | 54
  • 31 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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  • 32 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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  • 33 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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  • 34 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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  • 35 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
    35 | 54
  • 36 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
    36 | 54
  • 37 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
    37 | 54
  • 38 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
    38 | 54
  • 39 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
    39 | 54
  • 40 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
    40 | 54
  • 41 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
    41 | 54
  • 42 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
    42 | 54
  • 43 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
    43 | 54
  • 44 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
    44 | 54
  • 45 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
    45 | 54
  • 46 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
    46 | 54
  • 47 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
    47 | 54
  • 48 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
    48 | 54
  • 49 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
    49 | 54
  • 50 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
    50 | 54
  • 51 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
    51 | 54
  • 52 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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  • 53 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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  • 54 Savaş öncesi ve savaş sonrası Musul fotoğrafları
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