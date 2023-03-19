Rus basınında yer alan haberlerde, Putin'in Rus ordusu tarafından inşa edilen yeni bir yerleşim bölgesi olan Nevsky semtinde bir aileyi evlerinde ziyaret ettiği belirtilerek, "Devlet Başkanı yat kulübü, tiyatro binası ve şehrin unutulmaz yerlerinin bulunduğu Mariupol sahil şeridini de inceledi" denildi.