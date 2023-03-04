Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Savcı, emniyet kemeriyle cinayetin sanığı Buket Çelik için 18 yıla kadar hapis istedi

40 yaşındaki Buket Çelik'in, ilişki yaşadığı iddia edilen ve evli olduğu öğrenilen 43 yaşındaki Hakkı Öz'ü, aracın içinde emniyet kemeriyle boğarak öldürmesiyle ilgili açılan cinayet davasında, savcı Buket Çelik için 18 yıla kadar hapis istedi

Savcı, emniyet kemeriyle cinayetin sanığı Buket Çelik için 18 yıla kadar hapis istedi
DHA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ilişki yaşadığı öne sürülen evli, ayakkabı ustası Hakkı Öz'ü (43) hafif ticari aracın sürücü koltuğunda emniyet kemeriyle boğarak öldürdüğü ileri sürülen Buket Çelik'in (40) 'kasten yaralama sonucunda ölüme neden olmaktan' 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada savcı, mütalaasını açıkladı.

Savcı Çelik'in haksız tahrik indirimiyle 'kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsini talep etti.

Savcı, mütalaasında ayrıca cinayete iştirak eden 3'üncü bir kişi şüphesi bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasına kanaatine varıldığı da belirtti.

Olay, geçen yıl 10 Şubat günü saat 19.30 sıralarında, Aşık Veysel Mahallesi 5733 Sokak'ta meydana geldi. İlişki yaşadıkları öne sürülen 17 yıllık evli ve 1 çocuk babası Hakkı Öz ile Buket Çelik arasında, park halindeki hafif ticari araçta tartışma çıktı. Buket Çelik, iddiaya göre sürücü koltuğundaki Öz'ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle boğdu. Olayın ardından gözaltına alınan Buket Çelik, tutuklandı.

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı İzmir Morg İhtisas Dairesi'nin hazırladığı detaylı otopsi raporunda kanında ethanol ile sildenafil saptanan Hakkı Öz'ün ölümünün, bağla boğma ile oluşmasının mümkün olduğu belirtildi. Raporda, ölümün mekanik asfiksi (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) ve beyin iskemisi (kan akışının zayıflaması veya tamamen kesilmesi) sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varıldığı da kaydedildi. Buket Çelik hakkında, 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Önceki duruşmalarda Hakkı Öz ile aynı evde yaşamadığını, sevgili olmadıklarını, kendisinden maddi destek almadığını söyleyen sanık Buket Çelik, dün, 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Sanık Çelik dışında, duruşmaya, sanık avukatı Kasım Şimşek, şikayetçi avukatı Halil İbrahim Karaağaç da katıldı. Savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanık Çelik için iddianamede 'Kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma' suçundan ceza istendiği hatırlatıldı. Ancak kovuşturma aşamasında yapılan keşif, alınan kamera görüntüleri ve sanık Çelik'in savunmaları birlikte değerlendirildiğinde sanığın eyleminin kasten öldürme suçunu oluşturduğuna yer verildi. Ayrıca sanığın, öldürülen Hakkı Öz tarafından küfür ve tehdit edildiğinin tanık beyanlarınca ortaya konulduğu belirtilerek, haksız tahrik altında suçu işlediğine de yer verildi. Bu nedenle sanığın haksız tahrikle kasten öldürme suçundan 12 ile 18 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

OLAYA İŞTİRAK 3'ÜNCÜ KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Mütalaada son tartıştıkları yer olan tanık Orhan'a ait tamirhaneyle, cinayetin işlendiği hafif ticari aracın bulunduğu yerin yaklaşık 350- 400 metre mesafede olmasına rağmen sanık Buket Çelik'in öldürülen Hakkı Öz ile arbede yaşadıktan hemen sonra araçtan inerek orada bulunan tanık Yunus'a 'polis çağır' demesine rağmen tanık Orhan'a gidip neden polis çağrılmasını istemediğine dikkat çekildi. Mütalaada ayrıca, olay yeri keşfinde, gözlemlenen sanık Çelik'in davranış biçimleri, araçtaki sağ ön yolcu koltuğundan kalkarak, öldürülen Öz'ün olduğu tarafa geçerek öldürmesinin mümkün olmadığına da dikkat çekilip, 3'üncü kişilerin yardımcı olduğu şüphesiyle suç duyurusunda bulunulması kanaatine varıldığı da vurgulandı.

'NİTELİKLİ KASTEN ÖLDÜRME' TALEBİ

Duruşmada söz verilen öldürülen Hakkı Öz'ün ailesinin avukatı Halil İbrahim Karaağaç, "Öldürme suçu niteliklidir. Sanık Çelik, tasarlayarak öldürme suçunu işlemiştir. Öldürülen Öz, 2.74 promil alkollüdür. Asfiksi nedeniyle ölüm meydana gelmesi için 5-10 dakika boğazının sıkılması gerekmektedir. Eğer bu suça iştirak eden varsa, nitelikli suç işlendiğinden nitelikli halden cezalandırılmasını istiyoruz. Dosyada toplumun kanayan yarası olan kadına işkence yapıldığı iddiaları bulunmaktadır. Bu iddiaları kabul etmiyoruz. Sanığın 'nitelikli kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

SANIK TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanık Buket Çelik ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Olay anında yanımda hiç kimse yoktu, yalnızdık. Darp edildiğim zaman yardıma gelenlerin olduğunu söyledim ancak bu insanların bir kısmı tanık olarak dinlendi, bir kısmını tanımıyorum. Bu eyleme iştirak eden hiç kimse yoktur. Orhan abinin dükkanına kadar yürüyemedim, darp edilmiştim, yardım isteyemedim. Yolda polis ekiplerini görüp yardım istedim. Esas hakkındaki ayrıntılı savunmamı avukatımla birlikte yapacağım, bu aşamada tahliyemi istiyorum" dedi.


Sanık Çelik'in avukatı Kasım Şimşek ise "Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarımızı hazırlamak için süre talep ediyoruz. Tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini, mahkeme aksi kanaate ise ev hapsi de olabilir her türlü adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasını talep ederiz" dedi.


Mahkeme başkanı, sanık Buket Çelik'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Vicdan turizmi için gelenlere uyarı
GÜNDEM Vicdan turizmi için gelenlere uyarı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altılı Masa için ilk açıklama
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altılı Masa için ilk ...
Son dakika: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Meral Akşener ile görüşecek
GÜNDEM İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüşecek
Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı
GÜNDEM Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde hareketlilik!
BERAT KANDİLİ GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ | Berat Kandili nedir, anlamı, önemi, fazileti nelerdir? Berat Kandil gecesi ne oldu?
GÜNDEM Berat Gecesi'nin önemi ve fazileti!
Son dakika: Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden 6 yakınını kaybeden depremzede yakını için şaşırtan karar
GÜNDEM Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden depremzede yakını ...
EYT 3600 PRİM GÜNÜ SON DURUM| 3600 günden emekli olunur mu? EYT 3600 günden emeklilik şartları ne, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı?
GÜNDEM EYT ile 3600 günden emekli olunur mu?
Son dakika: CHP'de kritik toplantılar! İşte yeni gelişmeler
GÜNDEM CHP'de kritik toplantılar! İşte yeni gelişmeler
Son dakika: İYİ Parti'de kritik toplantılar! Açıklamalar geliyor
GÜNDEM İYİ Parti'de kritik toplantılar! Açıklamalar geliyor
FLAŞ AÇIKLAMALAR! Altılı masadan son dakika: İYİ Partili Erhan Usta: Kapı açık, mutabakat olursa...
GÜNDEM İYİ Partili Erhan Usta: Masada kararlar oybirliği ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.