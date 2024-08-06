Savcı ve ailesine restoranda darp: Savcı Koca yaşananları anlattı

Bu durum üzerine çalışanın, kendisine 1 saat beklemeleri gerektiğini söylediğini belirten Koca, şunları kaydetti:

"Ben de bunun üzerine, 'Neden 1 saat, az önce 20-30 dakika demiştiniz, 3 dakikada ne oldu?' diye sordum. Garson da bana, yeni bir sipariş aldıklarını söyledi. Ben de işletme çalışanlarının tavrının tutarsız ve insanlarla dalga geçer şekilde olduğunu düşündüğüm için 'Buranın bir yetkilisi yok mu, konuşmak istiyorum' dedim ve kasada duran Yücel G'nin yanına geçtim. Bu kez kolluktan tavsiye aldığım için kendisine, 'Ben Ünye Cumhuriyet Savcısıyım, kolluktan burayı önerdiler. Sizin yaptığınız ayıp değil mi?' dedim. Kendisi direkt olarak agresif bir tavır sergileyerek, 'Sen neden şimdi kimliğini söylüyorsun ki? Ben de 28 yıllık bir şeyim' dedi ama şu an hatırlamıyorum. Sesimizin yükseldiğini duyan diğer işletme çalışanları gelince az önce bana süre söyleyen çalışanları gördüm ve Yücel G'ye çalışanları göstererek, 'Bu 20 dakika, bu 1 saat, sen de 30 dakika dedin. Dalga mı geçiyorsunuz?' dedim. O da bana 'Sen niye ikide bir dükkana girip çıkıyorsun' dedi. Ben de 'Müşteriyim tabii ki girip çıkarım' dedim."