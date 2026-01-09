Habertürk
Habertürk
        Savino Del Bene: 1 - VakıfBank: 3 | MAÇ SONUCU

        Savino Del Bene: 1 - VakıfBank: 3 | MAÇ SONUCU

        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İtalya temsilcisi Savino Del Bene'yi deplasmanda 3-1 yendi. Gruptaki ilk iki maçında sahadan galibiyetle ayrılan VakıfBank, 3. haftada da kazanarak üçte üç yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 00:36 Güncelleme: 09.01.2026 - 00:36
        VakıfBank, CEV'de 3'te 3 yaptı!
        CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında VakıfBank, konuk olduğu İtalyan ekibi Savino Del Bene'yi 3-1 mağlup etti.

        Wanny Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada VakıfBank, 26-24, 25-22, 17-25 ve 25-21'lik setlerle galip geldi.

        Bu sonuçla sarı-siyahlılar, grupta 3'te 3 yaptı. Savino Del Bene ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

        VakıfBank, gruptaki 4. maçında 14 Ocak Çarşamba günü Romanya temsilcisi CS Volei Alba Blaj'ı konuk edecek.

