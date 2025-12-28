Habertürk
        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Savunma sanayiine yerli vagon desteği - Savunma Sanayi Haberleri

        Savunma sanayiine yerli vagon desteği

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından yerli ve millî imkânlarla üretilen ZACENS tipi sarnıç akaryakıt ve ikmal vagonlarının Milli Savunma Bakanlığına teslim edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2025 - 14:04 Güncelleme: 28.12.2025 - 14:04
        Savunma sanayiine yerli vagon desteği
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünde üretilen ZACENS tipi sarnıç yük vagonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, sivil taşımacılık alanındaki üretimlerin yanı sıra savunma sanayiine yönelik çalışmalarla da öne çıkan TÜRASAŞ’ın, bu kez ordunun lojistik gücüne katkı sağlayacak önemli bir üretimi daha başarıyla tamamladığını belirtti.

        LOJİSTİK GÜÇ ARTACAK

        TÜRASAŞ tarafından üretilen 9 adet ZACENS tipi sarnıç vagonunun Milli Savunma Bakanlığı’na teslim edildiğini duyuran Uraloğlu, “UAIS tipi askeri tank taşıma vagonlarının ardından yerli ve milli imkânlarla üretimini tamamladığımız yeni yük vagonlarımız enerji kaynaklarının nakliyesinde kritik rol oynayarak ordumuzun lojistik gücüne güç katacak. Bu vagonlar, akaryakıt ikmalinde ve NATO POL tesislerinin operasyonlarında kullanılmak üzere tasarlandı.” dedi.

        ZACENS tipi vagonların uluslararası standartlara uygun olarak, akaryakıt ve sıvı malzemelerin güvenli taşınması ve depolanması amacıyla geliştirildiğini belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        “Demiryolu araçlarımızla sadece şehirlerarası taşımacılığı değil, aynı zamanda ordumuzun kritik operasyonel ihtiyaçlarını da karşılamayı hedefliyoruz. Yerli ve millî çözümlerle geliştirilen bu vagonlar, askeri lojistikte kesintisiz bir tedarik zinciri oluşturacak, enerji kaynaklarının sevkiyatında da büyük rol oynayacak.”

