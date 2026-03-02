Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz sonuçları açıklandı mı?
Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, talep toplama sürecini tamamladı ve 295 milyon 400 bin lot yeni yatırımcılar arasında dağıldı. 1.1 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip şirketin yüzde 27,28'şi borsaya arz edilecek. Peki, Savur GYO halka arz sonuçları açıklandı mı?
Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, üç gün boyunca talep topladı ve 295 milyon 400 bin lot dağıtımı yaptı. 'SVGYO' kodu ile işlem görmeye hazırlanan firma 3,64 TL hisse fiyatı ile şirkein yüzde 27,28'i halka açıkacak Peki, Savur GYO halka arz sonuçları açıklandı mı?
SAVUR GYO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Savur GYO 26-27 Şubat ve 2 Mart 2026 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.
Şirketin halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların önümüzdeki haftanın başında açıklanması bekleniyor.
SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI HİSSE FİYATI
Şirketin hisse fiyatı 3 lira 64 kuruş olarak belirlendi.
SAVUR GYO KAÇ LOT VERECEK?
Savur GYO, toplamda 295 milyon 400 bin lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtımı şöyle:
- 150 Bin katılım ~ 788 Lot (2868 TL).
- 250 Bin katılım ~ 473 Lot (1721 TL).
- 350 Bin katılım ~ 338 Lot (1230 TL).
- 500 Bin katılım ~ 236 Lot (859 TL).
- 700 Bin katılım ~ 169 Lot (615 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 107 Lot (389 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 74 Lot (269 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 54 Lot (196 TL).
SAVUR GYO FİNANSAL TABLO
SAVUR GYO HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?
Şirket, halka arzdan kazanacağı fonu şöyle kullanacak:
- Yüzde 25-40 Kandilli Projesi'nin maliyetlerinin finansmanı.
- Yüzde 60-75 Yeni gayrimenkul yatırımları.
- Yüzde 0-15 İşletme sermayesi.
SAVUR GYO HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Bank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Dinamik Banka A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.
SAVUR GYO DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI
Bireysele eşit dağıtım
T1-T2 kullanılamaz
Halka açıklık oranı: Yüzde 27.12
Halka arz büyüklüğü: 1.1 milyar TL
Katılım endeksine uygun değil