Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, üç gün boyunca talep topladı ve 295 milyon 400 bin lot dağıtımı yaptı. 'SVGYO' kodu ile işlem görmeye hazırlanan firma 3,64 TL hisse fiyatı ile şirkein yüzde 27,28'i halka açıkacak Peki, Savur GYO halka arz sonuçları açıklandı mı?