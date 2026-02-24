Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 'SVGYO' halka arz detayları ile hisse fiyatı, talep toplama tarihleri, fon kullanımı, lot miktarı

        Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz detayları netleşti! Savur GYO kaç lot verecek?

        Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz detayları netleşti. 3,64 TL hisse fiyatı ile 295 milyon 400 bin lot dağıtmaya hazırlanan şirket, 'SVGYO' borsa kodu ile işlem görmeye hazırlanıyor. Üç gün boyunca talep toplayacak Savur GYO, halka arzdan kazanacağı fonun en büyük kısmını yeni gayrimenkul yatırımları için kullanacak. İşte, Savur GYO halka arz detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 10:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz detayları netleşiyor. 'SVGYO' borsa kodu ile işlem görmeye hazırlanan şirket 295 milyon 400 bin lot dağıtacak ve bünyesinde yeni hissedarlar katacak. Üç gün talep toplayacak şirketin kişi başına 54 lot ila 788 lot arasında vermesi öngörülüyor. İşte, Savur GYO hisse fiyatı, talep toplama tarihleri, fon kullanımı, lot miktarı

        2

        SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI HİSSE FİYATI

        Şirketin hisse fiyatı 3 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

        3

        SAVUR GYO TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Savur GYO 26-27 Şubat ve 2 Mart 2026 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.

        4

        SAVUR GYO KAÇ LOT VERECEK?

        Savur GYO, toplamda 295 milyon 400 bin lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtımı şöyle:

        - 150 Bin katılım ~ 788 Lot (2868 TL).

        - 250 Bin katılım ~ 473 Lot (1721 TL).

        - 350 Bin katılım ~ 338 Lot (1230 TL).

        - 500 Bin katılım ~ 236 Lot (859 TL).

        - 700 Bin katılım ~ 169 Lot (615 TL).

        - 1.1 Milyon katılım ~ 107 Lot (389 TL).

        - 1.6 Milyon katılım ~ 74 Lot (269 TL).

        - 2.2 Milyon katılım ~ 54 Lot (196 TL).

        5

        SAVUR GYO FİNANSAL TABLO

        Finansal Tablo 2024/3 2023/12-8
        Hasılat 8.5 milyon TL 11.5 milyon TL
        Brüt kâr 8.5 milyon TL 11.5 milyon TL
        6

        SAVUR GYO HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

        Şirket, halka arzdan kazanacağı fonu şöyle kullanacak:

        - Yüzde 25-40 Kandilli Projesi'nin maliyetlerinin finansmanı.

        - Yüzde 60-75 Yeni gayrimenkul yatırımları.

        - Yüzde 0-15 İşletme sermayesi.

        7

        SAVUR GYO HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolubank A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Bank A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.

        8

        SAVUR GYO DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

        Bireysele eşit dağıtım

        T1-T2 kullanılamaz

        Halka açıklık oranı: Yüzde 27.12

        Halka arz büyüklüğü: 1.1 milyar TL

        Katılım endeksine uygun değil

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Edirne'de son durum! Debiler düşüşe geçti
        Edirne'de son durum! Debiler düşüşe geçti
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul