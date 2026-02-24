Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz detayları netleşiyor. 'SVGYO' borsa kodu ile işlem görmeye hazırlanan şirket 295 milyon 400 bin lot dağıtacak ve bünyesinde yeni hissedarlar katacak. Üç gün talep toplayacak şirketin kişi başına 54 lot ila 788 lot arasında vermesi öngörülüyor. İşte, Savur GYO hisse fiyatı, talep toplama tarihleri, fon kullanımı, lot miktarı