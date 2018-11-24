Sayısal Loto sonuçları her hafta olduğu gibi bu hafta da Cumartesi günü Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılacak olan çekilişin ardından belli olacak. Öte yandan Sayısal Loto çekilişi haftada iki gün yani Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılıyor. İşte, 24 Kasım Sayısal Loto sonuçları ile ilgili detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 24 KASIM

Sayısal Loto sonuçları 24 Kasım saat 21.15'te yapılacak çekiliş sonrası belli olacak. Her hafta olduğu gibi bu haftaki Sayısal Loto çekilişi de Milli Piyango İdaresi MPİ'nin resmi internet sitesinden de canlı olarak yayınlanacak. Noter huzurundaki çekiliş MPİ'nin Ankara Balgat'taki binası çekiliş salonunda gerçekleşecek. Sayısal Loto sonuçları 24 Kasım, çekilişin hemen ardından haberimizde olacak.

ÇARŞAMBA GÜN Kİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 1168'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 10 milyon 436 bin 198 lira 25 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 122 kişi 5 bin 375 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 702 kişi 73 lira 55'şer kuruş ve 3 bilen 126 bin 1 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 12 milyon 977 bin 252 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 629 bin 309 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 910 bin 773 lira 25 kuruş kamuya aktarılacak.

6 bilen talihlinin kuponunu, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden yatırdığı belirlendi.

İşte MPİ Sayısal Loto sonuçları 21 Kasım: 31 - 22 - 36 - 49 - 39 - 30

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10.436.198,25 TL 5 bilen kişi sayısı : 122 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.375,50 TL 4 bilen kişi sayısı : 6.702 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 73,55 TL 3 bilen kişi sayısı : 126.001 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,05 TL

SAYISAL LOTO ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

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