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Sayısal Loto - Milli Piyango 12 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları

12 Haziran Çarşamba 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından 1225. hafta çekilişi yapılan Sayısal Loto'nun son çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2.5 milyon liralık büyük ikramiye bu haftaki çekilişe devretmişti. İşte, 12 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı...

Sayısal Loto

Sayısal Loto 12 Haziran çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.40'ta yapılıyor. Sayısal Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 12 Haziran MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 12 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 3 - 12 - 18 - 31 - 33 - 43

 

SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 8 HAZİRAN ÇARŞAMBA: 07 - 10 - 13 - 17 - 45 - 46

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde yine 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye ikinci kez devretti. Devreden ikramiye tutarı 2 buçuk milyon lirayı aştı. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle: 

6 bilen kişi sayısı :2. DevirKişi başına düşen ikramiye tutarı:2.553.015,57 TL
5 bilen kişi sayısı :96Kişi başına düşen ikramiye tutarı:7.189,00 TL
4 bilen kişi sayısı :5.824Kişi başına düşen ikramiye tutarı:89,55 TL
3 bilen kişi sayısı :
111.359
Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
12,35 TL
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