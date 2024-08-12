Sayısal Loto sonuç sorgulama: 12 Ağustos 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi için gözler Sisal Şans'a çevrildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişi; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilmektedir. İşte 12 Ağustos 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

12 AĞUSTOS 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

16 - 24 - 37 - 73 - 77 - 85

JOKER 22 + SÜPERSTAR 56

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

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Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.