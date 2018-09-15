Sayısal Loto çekilişi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılıyor. Çarşamba günü yapılan çekilşte Sayısal Loto 5 milyon 407 bin devretmişti. Milli Piyango İdaresi - MPİ tarafından 15 Eylül Cumartesi, yani bugün Sayısal Loto çekilişi yapılacak ve çekilin hemen ardından Sayısal Loto sonuçları belli olacak.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 15 EYLÜL

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından saat 21.45'te yapılacak çekilişin hemen ardından belli olacak. Çekiliş, MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Öte yandan çekilişin hemen ardından Sayısal Loto sonuçları haberimizde olacak...

5 MİLYON 407 BİN DEVRETTİ

Sayısal Loto'nun 12 Eylül çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 407 bin 619 lira 18 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 148'inci hafta çekilişinde 5 bilen 90 kişi 5 bin 262 lira 55'er kuruş, 4 bilen 4 bin 417 kişi 80 lira 45'er kuruş, 3 bilen 85 bin 956 kişi 11 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 1 milyon 834 bin 662 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 175 bin 915 lira 21 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 657 bin 586 lira 28 kuruş kamuya aktarılacak.

6 bilen kişi sayısı : 4. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.407.619,18 TL 5 bilen kişi sayısı : 90 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.262,55 TL 4 bilen kişi sayısı : 4.417 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 80,45 TL 3 bilen kişi sayısı : 85.956 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,70 TL

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