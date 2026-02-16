Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 16 Şubat 2026 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgula

        16 Şubat Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte Sayısal Loto sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanı sona erdi. Haftada üç kez gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçları 21.30'da açıklanıyor. Sisal Şans tarafından çekilişi yapılan Sayısal Loto sonuçlarını haberimizde derledik. İşte 16 Şubat 2026 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama sayfası...

        Giriş: 16.02.2026 - 21:38 Güncelleme: 16.02.2026 - 21:38
        Çılgın Sayısal Loto sonuçları
        Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulamaları sürüyor. Büyük ikramiye kazandıran şanslı numaraların belli olmasının ardından şans oyunu tutkunları için sorgulama süreci başlıyor. İşte noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilen 16 Şubat 2026 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

        16 ŞUBAT 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        1 - 3 - 8 - 33 - 49 - 71

        JOKER 64 + SÜPERSTAR 57

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir. Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
        • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        Kızına kahvaltıya giderken feci kazada hayatını kaybetti

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kızına kahvaltıya gitmek için halk otobüsünden inip yolun karşısına geçmek isterken iki aracın çarptığı 70 yaşındaki Mustafa Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

