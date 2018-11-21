Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 6 kez devreden büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı bu akşam yapılan Sayısal Loto 21 Kasım çekilişinin ardından belli oldu. İşte, MPİ Sayısal Loto sonuçları 21 Kasım ile ilgili detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 21 KASIM

Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından her hafta olduğu gibi bu hafta da Çarşamba günü yapılan çekilişin ardından belli oldu. Geçtiğimiz hata Cumartesi günü yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 6. kez devretmişti. Bu akşam ki çekiliş ise saat 21.45'te yapıldı. MPİ'nin Ankara Balgat'taki binasında yapılan çekiliş MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlandı.

İşte MPİ Sayısal Loto sonuçları 21 Kasım: 31 - 22 - 36 - 49 - 39 - 30

CUMARTESİ GÜNKİ SAYIAL LOTO ÇEKİLİŞİNİN SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları 17 Kasım çekilişi her hafta olduğu gibi bu hafta da Cumartesi günü saat 21.15'te yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda yapılan Sayısal Loto çekilişi MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlandı. 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye bu haftanın son çekilişinde 6. kez devretti.

Sayısal Loto sonuçları 17 Kasım: 36 - 30 - 34 - 6 - 46 - 41

6 bilen kişi sayısı : 6. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 8.878.772,78 TL 5 bilen kişi sayısı : 138 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.290,20 TL 4 bilen kişi sayısı : 8.286 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 78,50 TL 3 bilen kişi sayısı : 161.025 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,45 TL

SAYISAL LOTO ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

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