Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar çekiliş için nefeslerini tutmuştu. Çekiliş dün gerçekleştirildi ve ikramiye bilgileri duyuruldu. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiye tutarı 659 bin 970 lira olarak bildirildi. Oyunda 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 1. devrini gerçekleştirdi. İşte 22 Ağustos Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (22 AĞUSTOS)

22 Ağustos Sayısal Loto sonucu: 04 - 08 - 30 - 36 - 44 - 49

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 142'nci hafta çekilişinde 5 bilen 49 kişi, 5 bin 673 lira 60'ar kuruş; 4 bilen 2 bin 669 kişi, 78 lira 55'er kuruş; 3 bilen 49 bin 507 kişi, 11 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 1 milyon 76 bin 789 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 690 bin 827 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 385 bin 946 lira 80 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

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