Almanya Bundesliga'da Ruhr derbisinde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Schalke 04 ile Dortmund karşı karşıya geldi. Bu maç öncesinde 13 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberliği bulunan Dortmund, Veltins Arena'da oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.

Maça hızlı başlayan Borussia Dortmund, 7. dakikada 1-0 öne geçti. Marco Reus'un pasında rakip fileleri havalandıran Thomas Delaney, skoru 1-0'a getirdi.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı.

Schalke 04 61. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Daniel Caligiuri hata yapmadı ve skoru eşitledi.

Dakikalar 74'ü gösterdiğinde Dortmund'un genç yeteneği Jadon Sancho sahne aldı! Raphael Guerreiro'nun asistini gole çeviren yıldız futbolcu skoru 2-1'e getirdi. 2017-18 sezonunda Manchester City'den transfer edilen 18 yaşındaki İngiliz futbolcu ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti!

Dortmund'da milli oyuncumuz Ömer Toprak, yedek kulübesinde yer aldığı karşılaşmada süre alamadı.

Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca Borussia Dortmund sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. Bu sonucun ardından Dortmund üst üste 5. galibiyetini aldı ve 11 galibiyet ve 3 beraberlikle 36 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Schalke 04 ise 2 maç sonra kaybetti ve 14 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 15. haftasında Dortmund evinde Bremen ile karşılaşacakken, Schalke ise deplasmanda Augsburg'a konuk olacak.

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