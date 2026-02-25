SCHENGEN VİZE SÜRESİ ARTIYOR MU?

AB halihazırda, çok girişli Schengen vizelerinin geçerlilik süresini en fazla beş yıl ile sınırlandırıyor ve süresi dolan her vize için yeniden başvuru yapılması gerekiyor. Yeni teklife göre ise "bona fide" yani güvenilir kabul edilen; geçmişte kurallara uygun seyahat geçmişi bulunan, düşük göç riski taşıyan ve güvenli profil sergileyen kişilere beş yıldan daha uzun süreli çok girişli vizeler verilebilecek.

YENİ SCHENGEN VİZE DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Bu girişim, AB'nin turizm ve iş dünyası açısından cazibesini artırmaya yönelik daha geniş kapsamlı stratejisinin bir parçası. Politika, sık seyahat eden ziyaretçilerin tekrar tekrar vize başvurusu yapma ihtiyacını azaltırken, Schengen Bölgesi'nin sınır güvenliği ve bütünlüğünü korumayı hedefliyor. Avrupa Komisyonu, düşük riskli ve düzenli seyahat eden kişilere erişimi kolaylaştırmanın turizmi ve ticari etkileşimi teşvik edeceğini, aynı zamanda Avrupa'nın küresel ekonomik rekabet gücünü artıracağını düşünüyor.

Uzatılmış geçerlilik süresi tüm başvuru sahiplerine otomatik olarak tanınmayacak; yalnızca düzenli ve yasal seyahat geçmişine sahip, düşük göç riski taşıyan kişiler bu imkandan yararlanabilecek. Bu hedefli yaklaşım, iş veya turizm amacıyla düzenli seyahat edenler için Schengen Bölgesi'ne girişleri daha kolay ve sorunsuz hale getirmeyi amaçlıyor.