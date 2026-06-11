Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Scorpions 33 yıl sonra İstanbul'da yine aynı stadyumda: Sürprizleriyle geliyorlar

        Scorpions 33 yıl sonra İstanbul'da yine aynı stadyumda: Sürprizleriyle geliyorlar

        Efsanevi rock grubu Scorpions, 24 Haziran'da İstanbul'da konser verecek. 33 yıl sonra yine Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak grubun Türk hayranlarına sürprizleri olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 13:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'a sürprizleriyle geliyorlar

        Rock müziğin ünlü grubu Scorpions, 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sahne almaya hazırlanıyor. Yaşayan efsane olarak anılan Scorpions'ın efsanevi solisti Klaus Meine ile yaklaşık 50 yıldır grubun gitaristi olan Matthias Jabs, İstanbul konseri öncesinde, yeni şarkılardan emeklilik planlarına, İstanbul'a olan hayranlıklarından konser sürprizlerine kadar birçok konuda açıklama yaptı.

        "İNSANLAR BİRBİRİNE ATEŞ ETMESİN, ŞARKI SÖYLESİN"

        Scorpions'ın efsanevi solisti Klaus Meine, grubun 60 yıllık kariyeri boyunca hiçbir zaman politik bir grup olmadığını, ancak her zaman sevgi, barış ve rock'n roll'u savunduğunu belirterek müziğin insanları bir araya getiren gücüne vurgu yaptı. "İnsanların birbirlerine ateş etmesini değil, birlikte şarkı söylemesini istiyoruz. Mesele her zaman sevgi, barış ve rock'n roll oldu" dedi.

        REKLAM

        Dünyanın en önemli barış şarkılarından biri olarak kabul edilen 'Wind of Change'in yaratıcısı olan Meine, bugün yaşanan tüm savaşlara ve çatışmalara rağmen daha iyi bir dünya umudundan vazgeçilmemesi gerektiğinin de altını çizdi.

        EMEKLİLİK YOK

        Yaklaşık 50 yıldır grubun gitaristi olan Matthias Jabs ise Scorpions'ın bugün hâlâ yeni müzikler üretmeye devam ettiğini söylerken, rock tarihinin en uzun soluklu kariyerlerinden birinin sırrını da müziğe duydukları tutkuyla açıkladı. Müzisyen, "Hayatımızı, her şeyimizi müziğe adadık. Müzik için hiçbir şeyden taviz vermedik. Bu sonuna kadar bir tutku. Öldüğümüz gün müziği bırakacağız. O güne kadar emeklilik yok" ifadesini kullandı.

        YENİ ŞARKILAR YOLDA

        60'ıncı yılını kutlayan grubun geleceğe dair planlarından da bahseden Jabs, yeni şarkılar üzerinde çalıştıklarını açıklayarak yeni müzik sinyali verdi. Jabs, "Yeni şarkılar üzerinde çalışıyoruz ve bunları yayımlamayı düşünüyoruz. Belki tam olarak bir albüm olmaz ama üzerinde çalıştığımız yeni fikirler ve şarkılar var" dedi.

        REKLAM

        KONSERDE SÜRPRİZLER

        Grup için özel bir anlam taşıyan bu geceye dair sürprizlerin sinyalini veren Jabs, "Hayranlarımız geçtiğimiz İstanbul konserinde duymadıkları bazı şarkıları da duyacaklar. Bununla birlikte başka sürprizlerimiz de var. Bu konserimiz diğer İstanbul konserlerimizden çok farklı olacak" dedi.

        33 YIL SONRA AYNI STADYUMDA

        1993 yılında İnönü Stadyumu'nda verdikleri ilk İstanbul konserini unutamadığını anlatan Jabs, yıllar sonra aynı yerde yeniden sahneye çıkacak olmaktan duyduğu heyecanı da dile getirerek, "İstanbul tam anlamıyla büyüleyici bir şehir. Yıllardır tüm dünyayı turluyorum ve İstanbul'un dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim" diye konuştu.

        Türk hayranlarının tutkusunun kendileri için her zaman çok özel olduğunu belirten Jabs, "Yıllar sonra aynı yerde buluşacağız. Bu bile başlı başına büyük bir hikaye" sözleriyle İstanbul konserine ilişkin heyecanını paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu

        Japonya'da bir hayvanat bahçesinde Kiyomasa adlı gorilin, eşiyle yaşadığı anlaşmazlığın ardından 'derin düşüncelere dalmış' gibi görünen görüntüsü, sosyal medyada viral oldu.

        #Scorpions
        #Matthias Jabs
        #Klaus Meine
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Teknoloji sohbeti için eskortlara saatlik 6 bin dolar
        Teknoloji sohbeti için eskortlara saatlik 6 bin dolar
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        YouTube Premium fiyatlarına zam!
        YouTube Premium fiyatlarına zam!
        Dilan ve Engin Polat'ın korumasını ölüme götüren plan!
        Dilan ve Engin Polat'ın korumasını ölüme götüren plan!
        Altın 6 ayın dibinden döndü
        Altın 6 ayın dibinden döndü
        Halkbank'tan dava açıklaması
        Halkbank'tan dava açıklaması
        İran ile ABD arasında ateşkes neden sürdürülemiyor?
        İran ile ABD arasında ateşkes neden sürdürülemiyor?
        ABD'den İran'a saldırı!
        ABD'den İran'a saldırı!
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!
        Gizemli arkadaş
        Gizemli arkadaş
        BYD için şimdi cevap verme zamanı
        BYD için şimdi cevap verme zamanı
        Curaçaolular kimlerdir?
        Curaçaolular kimlerdir?