Scorpions 33 yıl sonra İstanbul'da yine aynı stadyumda: Sürprizleriyle geliyorlar

Rock müziğin ünlü grubu Scorpions, 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sahne almaya hazırlanıyor. Yaşayan efsane olarak anılan Scorpions'ın efsanevi solisti Klaus Meine ile yaklaşık 50 yıldır grubun gitaristi olan Matthias Jabs, İstanbul konseri öncesinde, yeni şarkılardan emeklilik planlarına, İstanbul'a olan hayranlıklarından konser sürprizlerine kadar birçok konuda açıklama yaptı.

"İNSANLAR BİRBİRİNE ATEŞ ETMESİN, ŞARKI SÖYLESİN"

Scorpions'ın efsanevi solisti Klaus Meine, grubun 60 yıllık kariyeri boyunca hiçbir zaman politik bir grup olmadığını, ancak her zaman sevgi, barış ve rock'n roll'u savunduğunu belirterek müziğin insanları bir araya getiren gücüne vurgu yaptı. "İnsanların birbirlerine ateş etmesini değil, birlikte şarkı söylemesini istiyoruz. Mesele her zaman sevgi, barış ve rock'n roll oldu" dedi.

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Dünyanın en önemli barış şarkılarından biri olarak kabul edilen 'Wind of Change'in yaratıcısı olan Meine, bugün yaşanan tüm savaşlara ve çatışmalara rağmen daha iyi bir dünya umudundan vazgeçilmemesi gerektiğinin de altını çizdi.

EMEKLİLİK YOK

Yaklaşık 50 yıldır grubun gitaristi olan Matthias Jabs ise Scorpions'ın bugün hâlâ yeni müzikler üretmeye devam ettiğini söylerken, rock tarihinin en uzun soluklu kariyerlerinden birinin sırrını da müziğe duydukları tutkuyla açıkladı. Müzisyen, "Hayatımızı, her şeyimizi müziğe adadık. Müzik için hiçbir şeyden taviz vermedik. Bu sonuna kadar bir tutku. Öldüğümüz gün müziği bırakacağız. O güne kadar emeklilik yok" ifadesini kullandı.

YENİ ŞARKILAR YOLDA

60'ıncı yılını kutlayan grubun geleceğe dair planlarından da bahseden Jabs, yeni şarkılar üzerinde çalıştıklarını açıklayarak yeni müzik sinyali verdi. Jabs, "Yeni şarkılar üzerinde çalışıyoruz ve bunları yayımlamayı düşünüyoruz. Belki tam olarak bir albüm olmaz ama üzerinde çalıştığımız yeni fikirler ve şarkılar var" dedi.

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KONSERDE SÜRPRİZLER

Grup için özel bir anlam taşıyan bu geceye dair sürprizlerin sinyalini veren Jabs, "Hayranlarımız geçtiğimiz İstanbul konserinde duymadıkları bazı şarkıları da duyacaklar. Bununla birlikte başka sürprizlerimiz de var. Bu konserimiz diğer İstanbul konserlerimizden çok farklı olacak" dedi.

33 YIL SONRA AYNI STADYUMDA

1993 yılında İnönü Stadyumu'nda verdikleri ilk İstanbul konserini unutamadığını anlatan Jabs, yıllar sonra aynı yerde yeniden sahneye çıkacak olmaktan duyduğu heyecanı da dile getirerek, "İstanbul tam anlamıyla büyüleyici bir şehir. Yıllardır tüm dünyayı turluyorum ve İstanbul'un dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim" diye konuştu.

Türk hayranlarının tutkusunun kendileri için her zaman çok özel olduğunu belirten Jabs, "Yıllar sonra aynı yerde buluşacağız. Bu bile başlı başına büyük bir hikaye" sözleriyle İstanbul konserine ilişkin heyecanını paylaştı.