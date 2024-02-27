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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Kings'i yenen Heat, 4'te 4 yaptı - Basketbol Haberleri

        NBA'de Kings'i yenen Heat, 4'te 4 yaptı

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, deplasmanda Sacramento Kings'i 121-110 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 10:18 Güncelleme: 27.02.2024 - 10:47
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        NBA'de Kings'i yenen Heat, 4'te 4 yaptı
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        Kings'i yenen Heat, üst üste dördüncü, toplamda ise 32. galibiyetine ulaştı.

        Bam Adebayo 28 sayı, 10 ribaunt ve 7 asist, Jaime Jaquez Jr. 26 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistle Heat galibiyetinin mimarları oldu.

        Kings'te Keegan Murray 28 sayı ve 5 ribaunt, De'Aaron Fox 27 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle oynadı.

        SCOTTİE BARNES "TRİPLE-DOUBLE" YAPTI

        Indiana Pacers deplasmanına çıkan Toronto Raptors, mücadeleyi 130-122 kazanarak bu sezonki 22. galibiyetini elde etti.

        Yedi oyuncunun çift haneli skorlara ulaştığı Raptors'ta Scottie Barnes 21 sayı, 12 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaptı.

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        Pacers'ta Bennedict Mathurin'in 34 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Pascal Siakam'ın da 27 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistlik katkıları yenilgiyi önleyemedi.

        SONUÇLAR

        Indiana Pacers-Toronto Raptors: 122-130

        New York Knicks-Detroit Pistons: 113-111

        Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 86-111

        Sacramento Kings-Miami Heat:110-121

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