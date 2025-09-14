Sean Penn: Putin beni kandırdı

Oscar'lı oyuncu Sean Penn, Jimmy Kimmel'in televizyon programında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile tanışmasını anlattı. Penn ile Putin'in yolları, 2001'de Moskova Uluslararası Film Festivali sırasında, aralarında oyuncu Jack Nicholson'ın da bulunduğu yaklaşık 20 kişinin katıldığı bir akşam yemeğinde kesişmişti.

Sean Penn, o günü şöyle anlattı: Olayın zamanını özetleyebilirim. Çünkü o zamanki Başkan Bush'un "Putin'in gözlerinin içine baktım ve ona güvendiğimi hissettim" demesinden yaklaşık iki - üç hafta sonraydı. Ve itiraf etmeliyim ki, bunu söylerken ben de kandırıldım.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

"Orada gerçek bir şeyler olduğunu hissettim" diyen Sean Penn; "Artık onun 30 bin çocuğu kaçırmaya, birçok insanı öldürmeye ve bu çocuklara ebeveynleriyle ülkelerinden nefret etmeyi öğretmeye çok istekli olduğunu biliyoruz. Yine de ülkemiz, onu yenecek kaynağı sağlamamız gerektiğini fark edecek kadar birlik halinde değil" ifadesini kullandı.

Sunucu Jimmy Kimmel'in, "Bence ülkemizin çoğu birlik halinde" diyerek itiraz etmesi üzerine Sean Penn; "Ülkemizi yönetenlerin bunu anladığını sanmıyorum" diye yanıt verdi.

Putin ile tanışırken tercüman aracılığıyla konuştuğunu söyleyen Sean Penn, Rus liderin gösterdiğinden daha fazla İngilizce konuştuğunu ve anladığını da belirtti. Penn, "Sanırım bu KGB'yle (Sovyetler Birliği'nin eski gizli polis teşkilatı) ilgili bir şey" dedi.