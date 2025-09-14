Habertürk
        Sean Penn: Putin beni kandırdı

        Sean Penn: Putin beni kandırdı

        Sean Penn, 2001 yapımı filmi 'Söz'ün (The Pledge) galasının ardından tanıştığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilk görüşmesini anlatırken; "İtiraf etmeliyim ki ben de kandırıldım" dedi

        Giriş: 14.09.2025 - 10:23 Güncelleme: 14.09.2025 - 10:23
        Oscar'lı oyuncu Sean Penn, Jimmy Kimmel'in televizyon programında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile tanışmasını anlattı. Penn ile Putin'in yolları, 2001'de Moskova Uluslararası Film Festivali sırasında, aralarında oyuncu Jack Nicholson'ın da bulunduğu yaklaşık 20 kişinin katıldığı bir akşam yemeğinde kesişmişti.

        Sean Penn, o günü şöyle anlattı: Olayın zamanını özetleyebilirim. Çünkü o zamanki Başkan Bush'un "Putin'in gözlerinin içine baktım ve ona güvendiğimi hissettim" demesinden yaklaşık iki - üç hafta sonraydı. Ve itiraf etmeliyim ki, bunu söylerken ben de kandırıldım.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

        "Orada gerçek bir şeyler olduğunu hissettim" diyen Sean Penn; "Artık onun 30 bin çocuğu kaçırmaya, birçok insanı öldürmeye ve bu çocuklara ebeveynleriyle ülkelerinden nefret etmeyi öğretmeye çok istekli olduğunu biliyoruz. Yine de ülkemiz, onu yenecek kaynağı sağlamamız gerektiğini fark edecek kadar birlik halinde değil" ifadesini kullandı.

        Sunucu Jimmy Kimmel'in, "Bence ülkemizin çoğu birlik halinde" diyerek itiraz etmesi üzerine Sean Penn; "Ülkemizi yönetenlerin bunu anladığını sanmıyorum" diye yanıt verdi.

        Putin ile tanışırken tercüman aracılığıyla konuştuğunu söyleyen Sean Penn, Rus liderin gösterdiğinden daha fazla İngilizce konuştuğunu ve anladığını da belirtti. Penn, "Sanırım bu KGB'yle (Sovyetler Birliği'nin eski gizli polis teşkilatı) ilgili bir şey" dedi.

        Sean Penn 2022'de Oscar ödüllerinden birini Zelenski'ye hediye etti
        Sean Penn 2022'de Oscar ödüllerinden birini Zelenski'ye hediye etti

        Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya operasyon başlatmasından bu yana Sean Penn, savaşın en dobra muhalifleri arasında yer alıyor. 2023'te Ukrayna savaşı hakkında bir belgesel çeken Penn, Doğu Avrupa'daki Rus müdahalelerine karşı kamuoyu önünde konuşma sözü vermişti.

        Sean Penn, şubat ayında NewsNation'ın kanalına konuk olarak katıldığı bir programda; "Rusya tarafından başlatılan bu korku gösterisini unutup kişilik karmaşasında kaybolmamalıyız" demişti. Penn, daha önce yaptığı bir konuşmada; "Devlet Başkanı Zelenski ve Ukrayna halkı, tarihi bir cesaret ve ilke sembolüne dönüştü. Ukrayna, demokratik hayallerin kucaklanması için gereken öncü güç. Onun tek başına savaşmasına izin verirsek biz Amerika olarak ruhumuzu kaybederiz" demişti.

        Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle Sean Penn'in Rusya'ya girişi süresiz olarak yasaklandı.

        #Sean Penn
        #Vladimir Putin
