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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, En iyi kadın Oyuncu ödülünü alan güzel oyuncu Şebnem Bozoklu, törene yalnız katıldı. Geçtiğimiz hafta uzun bir süredir birlikte olduğu Kanat Atkaya ile evlenen oyuncu, “Evlilik teklifi bir buçuk yıl önce yapmıştı ama işlerimden dolayı geçtiğimiz güne kaldı. Evde aile arasında sessiz bir nikah yapacaktık biz ama sosyal medyada gören arkadaşlarımız geldi, bizi yalnız bırakmadılar” dedi.