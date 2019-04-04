"HER ŞEY USULÜNE UYGUN OLACAK"

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"EVLİLİK TEKLİFİNİ BİR BUÇUK YIL ÖNCE YAPMIŞTI"

Uzun bir süredir birlikte olduğu Kanat Atkaya ile evlenen oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül töreninde sürpriz evliliğiyle ilgili, “Evlilik teklifini bir buçuk yıl önce yapmıştı ama işlerimden dolayı geçtiğimiz güne kaldı. Evde aile arasında sessiz bir nikah yapacaktık biz ama sosyal medyada gören arkadaşlarımız geldi, bizi yalnız bırakmadılar” demişti.