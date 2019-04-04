Şebnem Bozoklu kınayı yaktı

Giriş: 04.04.2019 - 14:57 | Güncelleme:  

Oyuncu Şebnem Bozoklu, geçtiğimiz günlerde bir süredir beraber olduğu Kanat Atkaya ile evlerinde aile arasında düzenlenen tören ile sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncuya arkadaşları kına gecesi düzenledi. Dolunay Soysert, o anları sosyal medya hesabından, "Her şey usulüne uygun olacak" notuyla paylaştı

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    Oyuncu Şebnem Bozoklu, geçtiğimiz günlerde bir süredir beraber olduğu Kanat Atkaya ile evlerinde aile arasında düzenlenen tören ile sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti. Çift, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından, "Evlendik! Mutluluğumuzu paylaşan herkese şimdiden çok teşekkür ederiz" notuyla duyurmuştu.

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    Ünlü oyuncuya arkadaşları kına organizasyonu düzenledi.

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    Nil Karaibrahimgil, Dolunay Soysert ve birçok isimin katıldığı organizasyon sabah gelin kahvaltısı ile başladı.

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    "HER ŞEY USULÜNE UYGUN OLACAK"

    Bozoklu'ya kınayı yakan Dolunay Soysert, o anları sosyal medya hesabından, "Her şey usulüne uygun olacak" notuyla paylaştı.

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    Şebnem Bozoklu ise, kınanın yakıldığı anları, "Ağlattılar" notuyla paylaştı.

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    "EVLİLİK TEKLİFİNİ BİR BUÇUK YIL ÖNCE YAPMIŞTI"

    Uzun bir süredir birlikte olduğu Kanat Atkaya ile evlenen oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül töreninde sürpriz evliliğiyle ilgili, “Evlilik teklifini bir buçuk yıl önce yapmıştı ama işlerimden dolayı geçtiğimiz güne kaldı. Evde aile arasında sessiz bir nikah yapacaktık biz ama sosyal medyada gören arkadaşlarımız geldi, bizi yalnız bırakmadılar” demişti.

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    "BALAYINA GİTMEYE ZAMANIMIZ YOK"

    Düğün yapmak istemediklerini söyleyen oyuncu, balayına işlerinden dolayı gidemediklerini söylemişti. Şebnem Bozoklu, “Haftada 1 oyunum var. O yüzden zamanımız yok. Belki mayıs ya da haziran ayında olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

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