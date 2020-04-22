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Şecere ne demek? Şecere nasıl yazılır? Şecere sözlük anlamı TDK imla

Şecere kelimesinin doğru yazımı ve sözlük anlamı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre kelimenin doğru yazımı nasıldır? Şecere sözcüğünün kelime anlamı nedir?

Şecere ne demek?

Şecere kelimesi nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

ŞECERE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, şecere şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "secere, sejere" gibi yazımlar ise imla hatasıdır. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'şecere'dir.

ŞECERE SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı, 'soyağacı' olan şecere sözcüğü; Türkçeye Arapçadan geçmiştir. 

 

 

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