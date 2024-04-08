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        Haberler Gündem Güncel Seçim bitti kavga bitmedi: Taş ve sopalar konuştu

        Seçim bitti kavga bitmedi: Taş ve sopalar konuştu

        Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesinde 31 Mart'ta yapılan yerel seçimi kazanan Tosun ve kaybeden Yiğit aileleri arasında kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 09:44 Güncelleme: 08.04.2024 - 09:53
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        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesinde AK Partili mevcut belediye başkanı Nadir Tosun yüzde 57.54 ile yeniden başkan seçilirken, Yeniden Refah Partisi adayı Nihat Yiğit ise yüzde 41.70 oy alarak ikinci oldu.

        Dün akşam saatlerinde Tosun ve Yiğit aileleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

        7 YARALI

        Kavgada 7 kişi vücutlarına aldıkları darbelerle yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılırdı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bazı kişiler ifadelerini almak üzere jandarma merkezine götürüldü.

        Gerginliğin sürdüğü beldede jandarma, geniş güvenlik önlemi aldı.

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        #Silopi
        #Yerel seçim
        #kavga
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