Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşmişti. Kesinleşen sonuçlara göre Cumhurbaşkanı adaylarının yeterli oy çoğunluğunu sağlayamaması sebebiyle seçimler ikinci tura kaldı. Bu da seçim günü yasaklarını tekrar gündeme geldi. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan yasaklar, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 28 Mayıs seçim günü kıraathaneler kapalı mı olacak, açık mı? İşte YSK’nın aldığı karar…