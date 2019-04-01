31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ekonomiye döndü. Piyasalarda henüz seçim geride kaldı rahatlığı yok. Seçim sonrası ilk işlem gününde Türk Lirası da borsa da dalgalı bir seyir izliyor.



KUR 5.53 TL'YE GERİLEDİ



Cuma gününü 5.58 civarında tamamlayan Dolar/TL dün gece Asya piyasaları açıldığında 5.58'den 5.61'e yükseldi. İstanbul dışındaki seçim sonuçlarının netleştiği bu sabah bankalar arası piyasalarda 5.57'ye geriledikten sonra ise 5.70'i aştı. Öğle saatlerinde kur 5.53 seviyelerinde geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0.13 değer kazancıyla 93.908 puandan başladı, dalgalı bir seyir izledikten sonra günün ilk yarısını yüzde 0.19 artışla 93.961 puandan tamamladı.



4.5 YIL SEÇİMSİZ DÖNEM



Piyasadaki dalgalanmanın iki nedeni var: İki büyükşehirde sonuçlara itiraz edileceğinin açıklanması ve Türkiye'nin yeniden erken seçim sarmalına gireceğine yönelik beklentiler. Ancak hem AK Parti'den hem de muhalefet cephesinden gelen açıklamalar erken seçim istemedikleri yönünde. Bu da 4.5 yıllık seçimsiz dönem demek. Uzmanlara göre bu süre ekonomik, sosyal ve siyasi reformların yapılması için büyük bir fırsat. İş dünyası da bu konuda hemfikir.

ÇERÇEVE BEKLENİYOR



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşamki konuşmasında ekonomik reform süreci olacağına dikkat çekerek "Artık ekonomiye odaklanacağımız uzun bir dönem var" dedi. Böylece gözler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 8 Nisan haftasında açıklayacağı yeni ekonomi ve reform paketine çevrildi. Bakan Albayrak geçtiğimiz hafta seçimlerden sonra reform dönemine, ekonomi alanında da dengelenme sürecinin pozitif meyvelerinin alınacağı bir döneme girileceğini belirterek, "8 Nisan haftasına yetiştirebilirsek genel bir çerçeveyi aslında o hafta açıklamayı düşünüyoruz" demişti. Piyasalar yapısal dönüşüm içeren, istihdamı teşvik edecek, ithal ikamesini artıracak politikalar ve yabancı yatırımların artmasını teşvik edecek düzenlemeler bekliyor.

'BÜYÜK RESİM DEĞİŞMEDİ'

BlueBay Capital Varlık Yönetimi Stratejisti Timothy Ash, yatırımcılara gönderdiği e-postada AK Parti hükümetinin ülke çapında yüzde 50'den fazla oy aldığına dikkat çekerek büyük resmin değişmediğini yazdı. Ash reform vaadinde bulunan hükümetin bunu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.



'DÜNYADA POZİTİF BİR KONJONKTÜR VAR'



İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen BloombergHT'ye yaptığı değerlendirmede "Dünyada oldukça pozitif bir konjonktür var, bu konjonktürde Türkiye varlıklarının risk primi çok yüksek. Bu sürdürülebilir değil. Önümüzde seçim yapılmayabilecek en azından 4 yıllık bir dönem var. İktidar bu süreci iyi değerlendirirse ve yeniden ekonomiyi siyasetin önüne koyabilirse piyasada şu anki tepkinin ortadan kalktığını görürüz" değerlendirmesini yaptı.



'ERKEN SEÇİM ARZUSU YOK'



Gedik Yatırım'dan Üzeyir Doğan da BloombergHT'ye "Seçim öncesi ve sonrası iktidar ve muhalefetten gelen açıklamalarda erken seçim arzuları olmadığını gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan da artık ekonomiyle yapısal reformlara odaklanacağını belirtti, bu piyasalar için pozitif. Elbette piyasada volatilite olacaktır ama birkaç günlük etki sonrası sakinleşen piyasalar görebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.



ABD İLE İLİŞKİLER VE BREXIT KÖRDÜĞÜMÜ GÜNDEMDE YERİNİ KORUYOR



Öte yandan ABD ile S-400/F-35 konusunun neden olduğu gerilim gündemdeki yerini koruyor. Ayrıca Çin-ABD görüşmelerine yönelik haber akışı takip ediliyor. Brexit de piyasaların gündeminde üst sıralardaki konulardan biri olmayı sürdürüyor. İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit Planı'nın üçüncü kez ertelenmesi Avrupa Birliği tarafından sert şekilde eleştirildi. İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin son tarih 12 Nisan olarak belirlenmişti.