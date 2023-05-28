Seçim Sonuçları Habertürk TV'de canlı yayınlanıyor

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Tüm Türkiye 13. Cumhurbaşkanını öğrenmek için nefeslerini tutmuş durumda. Bilindiği üzere 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçiminin ardından Milletvekili Çeçimi sonuçlanırken; Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tura kaldı. Seçmenler ikinci tur seçimleri için vatandaşlık görevini yerine getirirken seçim Habertürk canlı yayını üzerinden anbean takip edilebilecek. İşte Seçim sonuçları Habertürk TV canlı yayın takip ekranı...

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