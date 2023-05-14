Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seçim sonuçları ne zaman belli olacak? 14 Mayıs 2023 Seçim sonuçları için oy sayımı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre saat 08:00 ile 17:00 arasında 64 milyon seçmen oy kullanma işlemini gerçekleştirebilecek. Seçim yasakları kalktından sonra YSK tarafından açıklanan verilere, Habertürk'ün genel seçim sonuçları ekranı üzerinden takip edilebilecek. İşte 2023 Oy sayımı saatleri ve Türkiye Genel seçim sonuçlarının açıklanacağı tarih...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak? 14 Mayıs 2023 Seçim sonuçları için oy sayımı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

    Oy sayımı saatleri ve seçim sonuçlarının açıklanacağı tarih, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için merak konusu oldu. Yurt dışında 1 milyon 306 bin 651, gümrüklerde ise 97 bin 739 kişi olmak üzere toplamda 1 milyon 404 bin 381 seçmen oy kullama işlemini tamamladı. 14 Mayıs Pazar günü ise yurt içinde sandık başına gidecek olan 60 milyondan fazla seçmen "Seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından seçim sonuçları YSK tarafından duyurulacak. İşte 2023 Genel Seçim sonuçları tarihine ilişkin merak edilen detaylar...
  • Seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak? 14 Mayıs 2023 Seçim sonuçları için oy sayımı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

    OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE SAAT KAÇTA BİTECEK?

    14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek.
  • Seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak? 14 Mayıs 2023 Seçim sonuçları için oy sayımı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

    SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

    Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. 

    14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    14 Mayıs 2023 Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
  • Seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak? 14 Mayıs 2023 Seçim sonuçları için oy sayımı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

    2023 Genel Seçimlerinde Kaç Kişi Oy Kullanacak, Kaç Seçmen Var?

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı Yüksek Seçim Kurulu tarafından 64 milyon 113 bin 941 olarak açıklandı.
  • Seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak? 14 Mayıs 2023 Seçim sonuçları için oy sayımı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

    Oylar Hangi Hallerde Geçersiz Sayılır?

    "Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.

    Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

    Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

    14 Mayıs 2023 Bölge Bölge Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    14 Mayıs 2023 Bölge Bölge Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
  • Seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak? 14 Mayıs 2023 Seçim sonuçları için oy sayımı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

    Seçimlerdede Kaç Sandık Olacak?

    14 Mayıs sabahı yurt genelinde 60 milyonun üzerindeki seçmen için 195 bin 705 sandık kurulacak. Bu sandıkların 4 bin 969'u yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için gümrük ve dış temsilciliklerde, 21 bin 15'i ise köylerde kurulacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.