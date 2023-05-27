PARMAK BOYASI NEDİR?

Parmak boyası, bir diğer adıyla seçim mürekkebi, ülke içerisinde yapılan seçimlerde hileye karşı kullanılır. “Silinmez mürekkep” olarakta bilinen parmak boyasının içerisinde demir, sülfat gibi kimyasal maddeler bulunur. Filipinler, Uganda, Etiyopya gibi ülkelerde de kullanılır.