Seçmen kağıdı sorgulama: Seçmen kağıdı ne zaman dağıtılacak?
31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde seçmen kağıtlarının dağıtılacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Seçmen kağıtlarında; seçmen bilgisi, seçim tarihi ve oy kullanılacak yer gibi bilgiler yer almaktadır. İşte Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile seçmen kağıdı sorgulama ekranı...
Türkiye, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler kapsamında sandık başına gidiyor. Belediye başkanları ve muhtarların belli olacağı yerel seçimler öncesinde 'nerede oy kullanacağım?' sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Seçmen kağıdı ne zaman dağıtılacak?" İşte seçmen kağıtlarının dağıtılacağı tarih...
SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?
YSK yerel seçim takvimine göre, 29 Şubat 2024 tarihinde seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak. 24 Mart'ta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.
SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?
Vatandaşlar, askıya çıkan seçmen listelerini muhtarlıklardan veya YSK’nın internet adresinden kontrol edebilir. Seçmenler YSK'nin "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek.
YSK Seçmen sorgulama ekranı için; Nüfusa kayıtlı olunan il, T.C. Kimlik Numarası, Nüfus Kayıtlı Olduğu Sıra Numarası bilgileri yeterli olacak.