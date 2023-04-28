Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Oy kullanma yerleri yani adresleri ve sandık numaraları Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi YSK tarafından güncellendi. Bilindiği üzere seçmenlerin oy kullanacakları adreslerin, sandık numarası ve oy kullanma sıraları YSK tarafından bilgi fişi olarak seçmenlerin adrslerine gönderiliyor. Peki, seçmen bilgilendirme fişleri yani seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...