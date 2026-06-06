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        Seçmenler 6 beldede yarın sandık başına gidecek

        Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde, yarın belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi yapılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 19:33 Güncelleme:
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        Yarın 6 beldede seçim var

        YSK'nın, belde statüsü kazanan 6 yerleşim biriminde, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun kapsamında ara seçim yapılmasına ilişkin kararına göre; seçmenler, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde, yarın sandık başına gidecek. Yapılacak seçimler sonucunda 6 beldede belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.

        ANKA'nın haberine göre 6 beldede yapılacak seçim için seçimlere katılma yeterliliği bulunan 41 siyasi partiden 27'si katılma başvurusnda bulundu. Partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri şöyle:

        "Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti."

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