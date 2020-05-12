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Seda Akgül: Koronadan ölmeyi tercih ediyorum

Ünlü sunucu Seda Akgül, sosyal medyadan paylaştığı videoda sokağa çıkma kısıtlamasına karşı yaptığı yorumla tepki çekti. Seda Akgül, "Yetkililere yalvarıyorum; ne olur 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla bizi evlere bağlamayın. Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum, tamam mı kardeşim?" dedi

Seda Akgül

Seda Akgül, İstanbul'u terk ederek koronavirüs salgınını Çeşme'deki evinde geçirmeye başlamıştı. Akgül 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrası yaptığı video paylaşımındaki sözleri tepki çekti.

Seda Akgül sosyal medyadan paylaştığı videoda "Yetkililere yalvarıyorum; nolur 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla bizi evlere bağlamayın. Beden ve ruhu ayıramazsınız. Artık şunu mu dedirteceksiniz; ‘ya korona canımı alsın daha iyi.’ Ben bunu demek üzereyim. Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum, tamam mı kardeşim?" dedi.

Akgül'ün bu sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.

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