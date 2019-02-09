Seda Ocak kimdir nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Survivor izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Bunun sebebi ise, geçtiğimiz yıllarda Survivor'da mücadele eden Sema Aydemir'in ikiz kız kardeşi olması oldu. Koşu tarzı ile de ikizi Sema'ya benzeyen Seda Ocak Acun Ilıcalı'yı da şaşkına çevirmişti.

SEDA OCAK SURVİVOR'I KAZANMAYA KARARLI

Survivor 2019 Türkiye tanıtım filminde Seda Ocak, kendisinden şu sözlerle bahsediyor; Atletizme Sema ile birlikte başladık sonra branşlarımızı seçtik. Ben 100 metre engelli koşucuyum. 2003 yılında evlendikten sonra sporu bıraktım. Survivor’a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum.

SEDA OCAK KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA?

Bursa Kız Lisesi'nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi’nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı.