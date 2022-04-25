Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan ile Bir süredir müzik dünyasındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Çağlar Ökten sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. 7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nde evlenmesi beklenen ünlü çift vize sorunları nedenile İstanbul Beşiktaş'ta lüks bir otelde evlendi. Nikahın ardından Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten'in hayatı araştırılmaya başlandı. İşte, Çağlar Ökten'in hayatı ve mesleği...